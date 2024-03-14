Гемега став гравцем Поділля

Джерело - ФК Поділля.

Футбольний клуб Поділля уклав контракт із 30 річним півзахисником Віталієм Гемегою.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Хмельницького.

Віталій в 2009-2012 роках виступав за збірні України різних вікових категорій. Після випуску з академії ФК Динамо виступав за Динамо-2 у Першій лізі, де тривалий час був гравцем основи. Згодом був орендований ужгородською Говерлою, дебютувавши у Прем'єр-лізі України, а в 2016 році поїхав в оренду до плоцької Вісли. Виступав також у донецькому Олімпіку, львівському Руху та вінницькій Ниві. Осінню частину сезону провів у вишгородському Діназі.

У Поділлі виступатиме під 9 номером.

Раніше Поділля орендувало нападника Олександрії.