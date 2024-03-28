Хаві подав до суду на двох відомих журналістів

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес подав до суду на журналістів Мануеля Жабуа та Хав'єра Мігеля.

Про це повідомляє іспанське авторитетне видання Marca.

За інформацією джерела, Жабуа сказав, що Хаві приватно розкритикував його матеріал в досить брудний спосіб. В оточенні тренера запевнили, що Хаві ніколи не контактував з цим журналістом. Зрештою Жабуа сказав, що Хаві не робив це безпосередньо, а через третіх осіб. Керманич сказав, що це не так, і тому подав на Жабуа до суду.

Також Хаві подав до суду на Мігеля, який писав, що спеціаліст змусив членів свого штабу покласти їхні мобільні телефони йому на стіл, щоб перевірити, хто зливав інформацію. За словами Хаві, ця інформація є абсолютно неправдивою, і дав Мігелю час на її спростування. Якщо він цього не зробить, судовий процес буде продовжено.

Нагадаємо, Хаві повідомив, що залишить каталонців після завершення сезону-2023/24, проте президент клубу Жоан Лапорта хотів би продовжити співпрацю з наставником.

Раніше з'явилась інформація, що Хаві зацікавив два клуби АПЛ.