Хаві подав до суду на двох відомих журналістів

Головне
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 18:00 207
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
Сьогодні 20:21 151
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Сьогодні 19:01 679
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Сьогодні 18:33 310
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги
Сьогодні 17:44 1545
Бій Богачука покажуть в Україні безплатно
Сьогодні 16:47 304
Зашквар дня: Калгарі розмістив мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом
Сьогодні 16:41 358
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:41 221
Збірна України - наймолодша команда, яка кваліфікувалася на Євро-2024
Сьогодні 14:06 806
Українець поб’ється з непероможним росіянином на шоу UFC
Сьогодні 13:26 337
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:45 195
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:54 216
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:45 210
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:00 214
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 08:40 225
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:23 222
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:38 383
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 06:20 233
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 05:00 222
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:00 335

Хаві подав до суду на двох відомих журналістів

Сьогодні 19:41 124 0
Хаві подав до суду на двох відомих журналістів
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес подав до суду на журналістів Мануеля Жабуа та Хав'єра Мігеля.

Про це повідомляє іспанське авторитетне видання Marca.

За інформацією джерела, Жабуа сказав, що Хаві приватно розкритикував його матеріал в досить брудний спосіб. В оточенні тренера запевнили, що Хаві ніколи не контактував з цим журналістом. Зрештою Жабуа сказав, що Хаві не робив це безпосередньо, а через третіх осіб. Керманич сказав, що це не так, і тому подав на Жабуа до суду.

Також Хаві подав до суду на Мігеля, який писав, що спеціаліст змусив членів свого штабу покласти їхні мобільні телефони йому на стіл, щоб перевірити, хто зливав інформацію. За словами Хаві, ця інформація є абсолютно неправдивою, і дав Мігелю час на її спростування. Якщо він цього не зробить, судовий процес буде продовжено.

Нагадаємо, Хаві повідомив, що залишить каталонців після завершення сезону-2023/24, проте президент клубу Жоан Лапорта хотів би продовжити співпрацю з наставником.

Раніше з'явилась інформація, що Хаві зацікавив два клуби АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 8123
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 49566
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації 4705 1
Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України 18992 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4474
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3412
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57224 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6519 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36291 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64696 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70187
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45848