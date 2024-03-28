УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024

Джерело - The Athletic.

УЄФА може розширити заявки збірних на Євро-2024.

Про це повідомляє The Athletic.

Вказано, що в організації звернули увагу на заяви деяких тренерів, які публічно пропонували внести таку зміну. Наразі УЄФА розглядає розширення з 23 до 26 гравців. Очікується, що вердикт буде винесено 8 квітня.

Нагадаємо, що раніше УЄФА та ФІФА вже дозволяли збірним заявляти 26 гравців на великі турніри. Вперше це сталося у 2021 році у зв’язку з пандемією коронавірусу. Після того, як на ЧС-2022 знову дозволили внести у заявку 26 футболістів, планувалося повернутися до варіанту з 23.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи в Німеччині пройде з 14 червня по 14 липня. Вже відомі всі учасники турніру та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.