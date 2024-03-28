Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк має намір стати лідером клубу.

Про це він розповів у документальному фільмі про себе.

"У свій вихідний я хотів би пограти в комп’ютерні ігри, але моя дівчина думає інакше. Їй подобається кудись виходити. Улюблене місце в Лондоні? Для мене це тренувальний майданчик. В Англії всі дуже доброзичливі. Чесно, коли заходиш, скажімо, у якийсь паб, усі, коли дізнаються, що ми українці, починають ставити нам запитання про Україну.

Наприклад, кілька днів тому ми посиділи в ресторані української їжі з такими гравцями, як Льюїс-Поттер, Коллінз, Гікі, Бен Мі, їли українські страви. Звісно, я спілкуюся з українськими гравцями з інших клубів АПЛ – Зінченком, Мудриком, Забарним, Миколенком. Ми з усіма говоримо.

Моя мрія на майбутнє – стати важливою частиною Брентфорда та провести багато ігор. Тому після 18 місяців я вважаю, що переїхати сюди було гарним і правильним рішенням. Це велика можливість для мене, і я дуже щасливий", – сказав Ярмолюк.

Перехід Ярмолюка з Дніпра-1 до Брентфорда відбувся 15 липня 2022 року, коли він підписав контракт на три роки з можливістю продовження ще на один рік.

Спочатку Єгор почав виступати за молодіжну команду англійського клубу, а в червні 2023 року був переведений до основного складу.

На цей час Ярмолюк за головну команду Брентфорда провів 22 гри - забитими м'ячами не відзначався. У наступному турі АПЛ Брентфорд зіграє з Манчестер Юнайтед.