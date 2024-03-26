Головне
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії
Сьогодні 08:40 2683
Україна - Ісландія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 09:51 112
Вдруге за добу Росія нанесла удар по об'єкту спортивної інфраструктури
Сьогодні 08:16 226
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:14 3246
Чемпіон ставить на Україну
Сьогодні 06:30 218
ЗМІ назвали зарплату Луніна в Реалі
Сьогодні 00:30 729
Калініна поступилась "колишній росіянці" в четвертому колі Маямі-2024
Вчора 21:11 949 1
Яремчук: Потрібно менше говорити, а більше робити на футбольному полі
Вчора 20:05 376 1
Ребров: Для мене велика честь працювати на Україну та для України
Вчора 19:48 655
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу
Вчора 19:15 418
Прямі трансляції

Тренер Брентфорда може очолити МЮ

Сьогодні 08:54 117 0
Тренер Брентфорда може очолити МЮ
#Брентфорд, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг, #Томас Франк

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк може замінити Тен Гага на посту головного тренера МЮ в наступному сезоні.

Про це повідомляє видання Football Transfer.

Франк протягом шести років очолює "Брентфорд", привівши їх з Чемпіоншипу до верхньої половини таблиці Прем'єр-ліги в минулому сезоні. Керівництво червоних дияволів особливо приваблює його здатність виявляти та розвивати молоді таланти, а саме в цьому напрямку буде рухатися їхня трансферна політика.

Раніше ми повідомляли, що Томас Тухель може очолити МЮ.

В останньому турі Англійської Прем'єр-Ліги "червоні дияволи" здолали Евертон з рахунком 2:0

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 2683
Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні 14484
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 3246
Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України 1442
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії 2219 1
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 22969
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13274
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36151
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136816 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60832
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81094
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45675