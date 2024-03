Тренер Брентфорда може очолити МЮ

Головний тренер Брентфорда Томас Франк може замінити Тен Гага на посту головного тренера МЮ в наступному сезоні.

Про це повідомляє видання Football Transfer.

Франк протягом шести років очолює "Брентфорд", привівши їх з Чемпіоншипу до верхньої половини таблиці Прем'єр-ліги в минулому сезоні. Керівництво червоних дияволів особливо приваблює його здатність виявляти та розвивати молоді таланти, а саме в цьому напрямку буде рухатися їхня трансферна політика.

Man United are reportedly targeting Thomas Frank to replace Erik ten Hag in the summer 🐝👀 pic.twitter.com/TU9kfgzuWq