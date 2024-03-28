Джерело - Чемпіон.
Брентфорд випустив документальний фільм про юного українського півзахисника Єгора Ярмолюка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У цьому фільмі 20-річний хавбек поділився своїми історіями про кар'єру та важливість подій у його рідній країні, наголосивши на війні, яку Росія веде проти України.
Перехід Ярмолюка з Дніпра-1 до Брентфорда відбувся 15 липня 2022 року, коли він підписав контракт на три роки з можливістю продовження ще на один рік. Спочатку Єгор почав виступати за молодіжну команду англійського клубу, а в червні 2023 року був переведений до основного складу.
На цей час Ярмолюк за головну команду Брентфорда провів 22 гри - забитими м'ячами не відзначався. У наступному турі АПЛ Брентфорд зіграє з МЮ.