Хавбек розповів про свою кар'єру та війну

Джерело - Чемпіон.

Брентфорд випустив документальний фільм про юного українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У цьому фільмі 20-річний хавбек поділився своїми історіями про кар'єру та важливість подій у його рідній країні, наголосивши на війні, яку Росія веде проти України.

Перехід Ярмолюка з Дніпра-1 до Брентфорда відбувся 15 липня 2022 року, коли він підписав контракт на три роки з можливістю продовження ще на один рік. Спочатку Єгор почав виступати за молодіжну команду англійського клубу, а в червні 2023 року був переведений до основного складу.

На цей час Ярмолюк за головну команду Брентфорда провів 22 гри - забитими м'ячами не відзначався. У наступному турі АПЛ Брентфорд зіграє з МЮ.