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Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024

Сьогодні 13:16 329 0
Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024
УЄФА
#ФІФА, #Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу підніметься на дві позиції в рейтингу ФІФА після виходу на Чемпіонат Європи-2024 і посідатиме 22 сходинку.

Про це повідомляє ESPN.

Українська команда випередить Південну Корею та Австралію. Лідерами рейтингу залишаються Аргентина, Франція та Бельгія, яка є суперником українців на груповому етапі турніру.

Офіційне оновлення рейтингу відбудеться 4 квітня.

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка проходитиме в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.

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