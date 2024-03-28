Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу підніметься на дві позиції в рейтингу ФІФА після виходу на Чемпіонат Європи-2024 і посідатиме 22 сходинку.

Про це повідомляє ESPN.

Українська команда випередить Південну Корею та Австралію. Лідерами рейтингу залишаються Аргентина, Франція та Бельгія, яка є суперником українців на груповому етапі турніру.

Aquí os dejo el nuevo Ranking FIFA tras contabilizar todos los partidos que se han disputado en las dos últimas semanas. Argentina sigue Nº1 y amplía su ventaja con Francia, que perdió ante Alemania. España sigue 8ª. Colombia se acerca al TOP-10. pic.twitter.com/b069Y7xfB4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 27, 2024

Офіційне оновлення рейтингу відбудеться 4 квітня.

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка проходитиме в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.