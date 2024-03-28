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Алвес гучно відсвяткував вихід із в’язниці

Сьогодні 12:25 124 0
Алвес гучно відсвяткував вихід із в’язниці
#Дані Алвес

Джерело - Record.

Колишній захисник збірної Бразилії Дані Алвес влуштував вечірку після виходу із в’язниці. 

Про це повідомляє Record.

Як зазначає джерело, Алвес запросив рідних та друзів на захід, який був присвячений дню народження його батька. Вечірка тривала до 5 ранку. 

Зовсім нещодавно скандальний ексфутболіст вийшов із в’язниці під заставу. Нагадаємо, Алвес звинувачується у зґвалтуванні дівчини, яке відбулося наприкінці 2022 року. Жертва стверджувала, що бразилець бив її та змусив займатися оральним сексом. 

Повідомлялося, що нападник Атлетико Мемфіс Депай допоміг Алвесу внести заставу, але згодом агент нідерландця спростував ці чутки

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