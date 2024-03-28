Пономарьов розповів про проблеми Руха при підготовці до матчу проти ЛНЗ

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов розповів, що через відсутність збірників у складі команді було важко готуватися до матчу проти ЛНЗ.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сім наших гравців поїхали грати за молодіжну та олімпійську збірні України і, звісно, нам їх не вистачало. Ми постійно слідкуємо за тим, як наші хлопці грають у збірних і задоволені, що вони представляють честь України на міжнародній арені та хочемо, щоб якомога більше наших гравців були затребувані на такому рівні.

Водночас період їхньої відсутності у клубі є непростим, адже важко готуватись, коли більша частина основної команди була відсутня. Також до першого матчу після цієї паузи не всі можуть підійти в оптимальних кондиціях", - сказав наставник.