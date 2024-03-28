Пономарьов розповів про проблеми Руха при підготовці до матчу проти ЛНЗ

Головне
За крок до чемпіонства: Сокіл зіграє на виїзді з Кременчуком у четвертому матчі фінальної серії ЧУ
Сьогодні 08:53 300
Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024
Сьогодні 12:10 182
Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України
Сьогодні 11:37 4114 1
У Бучі відбувся Кубок України з рукопашного бою на честь загиблих Героїв України
Вчора 19:39 407
Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії
Вчора 19:10 1033
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Вчора 18:15 1421
Шевадзуцький поб'ється з Пулевим за пояс WBA International
Вчора 14:45 413
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC
Вчора 14:05 5091
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Вчора 12:50 2847
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Вчора 12:00 6699 2
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:45 71
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:54 103
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:45 141
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:00 155
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 08:40 152
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:23 186
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:38 279
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 06:20 195
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 05:00 197
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:00 300

Пономарьов розповів про проблеми Руха при підготовці до матчу проти ЛНЗ

Сьогодні 12:20 134 0
Пономарьов розповів про проблеми Руха при підготовці до матчу проти ЛНЗ
ФК Рух
#Минай, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віталій Пономарьов

Джерело - ФК Рух.

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов розповів, що через відсутність збірників у складі команді було важко готуватися до матчу проти ЛНЗ.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сім наших гравців поїхали грати за молодіжну та олімпійську збірні України і, звісно, нам їх не вистачало. Ми постійно слідкуємо за тим, як наші хлопці грають у збірних і задоволені, що вони представляють честь України на міжнародній арені та хочемо, щоб якомога більше наших гравців були затребувані на такому рівні.

Водночас період їхньої відсутності у клубі є непростим, адже важко готуватись, коли більша частина основної команди була відсутня. Також до першого матчу після цієї паузи не всі можуть підійти в оптимальних кондиціях", - сказав наставник.

Нагадаємо, матч 22 туру Української Прем'єр-ліги Рух - ЛНЗ відбудеться у понеділок, 1 квітня. Початок - о 18:00.

У минулому турі львівська команда розгромила харківський Металіст 1925. Наразі підопічні Пономарьова посідають 5 сходинку в турнірній таблиці.

Черкаська команда нещодавно поступилася ужгородському Минаю в перенесеному матчі 17 туру УПЛ. Команда продовжує перебувати на 8 місці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4348
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024 Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024 1421
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3310
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC 5091
Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії 1033
Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України 4114 1
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34880 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60940
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70174
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36279 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57217 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107227