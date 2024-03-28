Ювентус цікавиться лідером Баварії

Джерело - kicker.

Півзахисник збірної Німеччини та Баварії Леон Горецка став трансферною ціллю Ювентуса.

Про це повідомляє kicker.

Зазначається, що італійці цікавились гравцем ще минулого літа. У матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо скаути туринського клубу стежили за півзахисником.

У поточному сезоні німець зіграв за свою команду 31 матч, забив 4 м'ячі та віддав 9 результативних передач. Контракт футболіста чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює Горецку в 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, наступний свій поєдинок Баварія проведе 30 березня проти Борусії у межах 27 туру Бундесліги. У минулому турі німецький гранд розгромив Дармштадт. Наразі команда посідає 2 сходинку в турнірній таблиці.