Петряк: Оркостан, подивіться, як Україна грає на Євро через VPN, країна п*******в

Джерело - Інстаграм Івана Петряка.

Новачок Полісся Іван Петряк підколов країну-агресора після того, як збірна України перемогла Ісландію та вийшла на Євро-2024.

Своїми емоціями футболіст поділився в Instagram.

"Оркостан, подивіться, як Україна грає на Євро через VPN, країна п*******в (це без матюків, це так у родині прийнято). Потім Путін скаже, що РАБзія у фіналі Євро обіграла Бразилію. Алкашам привід бухнути, всі інші схавають, future", - написав Петряк.

Нагадаємо, нещодавно Іван дав перше інтерв’ю пресслужбі Полісся, в якому, зокрема розповів про загибель родича на війні, а також зізнався, що був дуже близьким до завершенння кар’єри.

30-річний вінгер перейшов у Полісся на правах оренди з Шахтаря, яка розрахована до кінця сезону.