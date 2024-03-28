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22.03.2024 12:00 962

Петряк: Оркостан, подивіться, як Україна грає на Євро через VPN, країна п*******в

Сьогодні 01:11 103 0
Петряк: Оркостан, подивіться, як Україна грає на Євро через VPN, країна п*******в
#Збірна України з футболу, #Іван Петряк

Джерело - Інстаграм Івана Петряка.

Новачок Полісся Іван Петряк підколов країну-агресора після того, як збірна України перемогла Ісландію та вийшла на Євро-2024. 

Своїми емоціями футболіст поділився в Instagram. 

"Оркостан, подивіться, як Україна грає на Євро через VPN, країна п*******в (це без матюків, це так у родині прийнято). Потім Путін скаже, що РАБзія у фіналі Євро обіграла Бразилію. Алкашам привід бухнути, всі інші схавають, future", - написав Петряк. 

Нагадаємо, нещодавно Іван дав перше інтерв’ю пресслужбі Полісся, в якому, зокрема розповів про загибель родича на війні, а також зізнався, що був дуже близьким до завершенння кар’єри.

30-річний вінгер перейшов у Полісся на правах оренди з Шахтаря, яка розрахована до кінця сезону. 

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