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Петряк: Був дуже близьким до завершення кар'єри

Сьогодні 19:23 145 0
Петряк: Був дуже близьким до завершення кар'єри
#Полісся, #Іван Петряк

Джерело - Чемпіон.

Новачок Полісся Іван Петряк був близьким до завершення професійної кар'єри через травму.

Про це гравець розповів в інтерв'ю житомирському клубу.

"Скажу чесно, у мене ситуація була нелегка. У мене була дуже складна травма і там не те, що команда, а й футбол був під загрозою.

Я розірвав зв’язки усі на нозі та зробили операцію, вона трошки там не вийшла, як потрібно, потім друга – теж трішки неуспішно. Потім потрібно було робити третю. Слава Богу, скажемо так — винуватих я не шукаю, люди знають, як я до них відношусь і ну так склалось. Реально можна сказати чисто там не фартануло. Тому що там операція була легка і її можна було зробити в будь-якому підвалі реально, а от там так склалося й оцей рік випав. Майже рік випав.

Кукуха їхала, тяжко. Дома сидиш, дивишся це все — тренуватися не можеш. З милиців переходиш на нові милиці — потім знову операція. Потім трошки знову походив — знову милиці. Нормально, абонемент у мене був там уже хороший в операційній, тому… Сподіваюсь, що це все закінчилося. Я стараюсь трішки десь може посміхатись над цим. Я така людина, я ніколи не буду показувати, що там у мене всередині твориться. Це, можливо, десь і погано, але я сподіваюсь, що я вискочив з цієї ями і зараз все залежить тільки від мене і знову ж таки хочу сказати слова вдячності керівництву клубу, що в мене повірили і запросили.

Думок про завершення кар'єри не було, були обставини, які могли завершити. Ну, був дуже близько. Був близенько, близенько", - сказав Петряк.

Нагадаємо, Іван повернувся у Шахтар у 2022 році з угорського Фегервара. За цей час відіграв 27 матчів та забив два голи.  Також протягом кар'єри пограв за луганську Зорю  та Ференцварош. У березні півзахисник перейшов у Полісся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2023/24.

Раніше повідомлялося, що у  21 турі УПЛ Полісся мінімально поступилось Оболоні. 

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