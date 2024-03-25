Петряк: Був дуже близьким до завершення кар'єри

Новачок Полісся Іван Петряк був близьким до завершення професійної кар'єри через травму.

Про це гравець розповів в інтерв'ю житомирському клубу.

"Скажу чесно, у мене ситуація була нелегка. У мене була дуже складна травма і там не те, що команда, а й футбол був під загрозою.

Я розірвав зв’язки усі на нозі та зробили операцію, вона трошки там не вийшла, як потрібно, потім друга – теж трішки неуспішно. Потім потрібно було робити третю. Слава Богу, скажемо так — винуватих я не шукаю, люди знають, як я до них відношусь і ну так склалось. Реально можна сказати чисто там не фартануло. Тому що там операція була легка і її можна було зробити в будь-якому підвалі реально, а от там так склалося й оцей рік випав. Майже рік випав.

Кукуха їхала, тяжко. Дома сидиш, дивишся це все — тренуватися не можеш. З милиців переходиш на нові милиці — потім знову операція. Потім трошки знову походив — знову милиці. Нормально, абонемент у мене був там уже хороший в операційній, тому… Сподіваюсь, що це все закінчилося. Я стараюсь трішки десь може посміхатись над цим. Я така людина, я ніколи не буду показувати, що там у мене всередині твориться. Це, можливо, десь і погано, але я сподіваюсь, що я вискочив з цієї ями і зараз все залежить тільки від мене і знову ж таки хочу сказати слова вдячності керівництву клубу, що в мене повірили і запросили.

Думок про завершення кар'єри не було, були обставини, які могли завершити. Ну, був дуже близько. Був близенько, близенько", - сказав Петряк.