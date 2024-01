Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода українця з гірниками буде розрахована до червня 2029 року. Сума відступних у новому контракті Георгія Судакова складатиме близько ста мільйонів євро.

У цьому сезоні Георгій Судаков провів 18 матчів за Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.

🚨🇺🇦 EXCL: Georgiy Sudakov agrees on new long term deal at Shakhtar Donetsk! Agreement has been reached.



New deal will be valid until June 2029.



❗️ Understand it will include release clause worth more than €100m.



One to watch in the summer, top talent on list of many clubs. pic.twitter.com/2OaLgipJSd