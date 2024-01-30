Джерело - Чемпіон.
Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода українця з гірниками буде розрахована до червня 2029 року. Сума відступних у новому контракті Георгія Судакова складатиме близько ста мільйонів євро.
У цьому сезоні Георгій Судаков провів 18 матчів за Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.
🚨🇺🇦 EXCL: Georgiy Sudakov agrees on new long term deal at Shakhtar Donetsk! Agreement has been reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024
New deal will be valid until June 2029.
❗️ Understand it will include release clause worth more than €100m.
One to watch in the summer, top talent on list of many clubs. pic.twitter.com/2OaLgipJSd
Нагадаємо Ювентус влітку спробує підписати Судакова.