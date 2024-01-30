Головне
Судаков продовжив контракт з Шахтарем
Сьогодні 20:39 302
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 21:18 18123
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі
Сьогодні 18:08 553
Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО
Сьогодні 09:25 455
Шахтар перегляне гамбійського вундеркінда
Сьогодні 08:56 584
Вихрист проведе поєдинок проти Армади наприкінці лютого
Вчора 22:40 470
Юнацька ліга УЄФА змінить формат з наступного сезону
Вчора 22:05 394
Наві піднялися до трійки найкращих команд світу з CS 2
Вчора 20:58 324
Розіграш Костюк та Мертенс увійшов до топ-5 моментів Australian Open
Вчора 19:54 1031
Динамо хотіло підписати двох гравців Руха
Вчора 18:52 1975
Прямі трансляції

Судаков продовжив контракт з Шахтарем

Українець продовжив контракт до 2029 року
Сьогодні 20:39 302 0
Судаков продовжив контракт з Шахтарем
#Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода українця з гірниками буде розрахована до червня 2029 року. Сума відступних у новому контракті Георгія Судакова складатиме близько ста мільйонів євро.

У цьому сезоні Георгій Судаков провів 18 матчів за Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.

Нагадаємо Ювентус влітку спробує підписати Судакова.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко працюватиме на Setanta Sports Вацко працюватиме на Setanta Sports 974
Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна 624
Шахтар: Ми не підтримуємо ідею повернення чемпіонату U-21 Шахтар: Ми не підтримуємо ідею повернення чемпіонату U-21 638
Дружина Усика: Дякую усім за вітання. Дякую нашим лікарям Дружина Усика: Дякую усім за вітання. Дякую нашим лікарям 1437
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 18123
Ліверпуль підшукав заміну Клоппу Ліверпуль підшукав заміну Клоппу 931
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33567
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 89458
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12220
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29019
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163571
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 355503