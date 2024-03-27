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22.03.2024 12:00 955

Мілан продовжить контракт зі своїм нападником

Сьогодні 19:20 100 0
Мілан продовжить контракт зі своїм нападником
#Йович, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Мілана планує продовжити контракт із сербським нападником команди Лукою Йовичем.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Зазначається, що сам футболіст теж хотів би залишитись в міланському клубі.

Нагадаємо, контракт форварда чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він зіграв за свій клуб 24 матчі, забив 8 м'ячів та відзначився 1 результативною передачею.

У 29 турі Серії А Мілан впевнено переміг Верону. Наразі клуб посідає 2 сходинку в турнірній таблиці італійського чемпіонату.

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