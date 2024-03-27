Мілан продовжить контракт зі своїм нападником

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Мілана планує продовжити контракт із сербським нападником команди Лукою Йовичем.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

Зазначається, що сам футболіст теж хотів би залишитись в міланському клубі.

Il Milan vuole trattenere Luka Jović e nelle prossime settimane ne parlerà con il suo agente per trovare un accordo sul prolungamento.



Tutte le parti in questione vogliono arrivare all’intesa definitiva. Ottimismo.



🇷🇸⤵️ https://t.co/akHd0KEVXz — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 27, 2024

Нагадаємо, контракт форварда чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він зіграв за свій клуб 24 матчі, забив 8 м'ячів та відзначився 1 результативною передачею.

У 29 турі Серії А Мілан впевнено переміг Верону. Наразі клуб посідає 2 сходинку в турнірній таблиці італійського чемпіонату.