Вболівальникам ПСЖ заборонять відвідувати матч проти Марселя

Міністерство внутрішніх справ Франції планує видати наказ про заборону присутності фанатів ПСЖ на виїзному матчі 27 туру Ліги 1 проти Марселя.

Про це повідомляє L'Équipe.

Зазначається, що це не стане несподіванкою для вболівальників паризького клубу, оскільки востаннє вони мали змогу поїхати в Марсель у квітні 2015 року.

Поєдинок відбудеться 31 березня. Початок матчу запланований на 21:45. Пряма трансляція буде доступна на Мегого.

Нагадаємо в межах 26 туру Ліги 1 паризька команда розгромила Монпельє. Наразі ПСЖ посідає 1 сходинку в турнірній таюлиці французького чемпіонату.