Вболівальникам ПСЖ заборонять відвідувати матч проти Марселя

Головне
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 4914 1
У Бучі відбувся Кубок України з рукопашного бою на честь загиблих Героїв України
Сьогодні 19:39 154
Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії
Сьогодні 19:10 286
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Сьогодні 18:15 421
Шевадзуцький поб'ється з Пулевим за пояс WBA International
Сьогодні 14:45 279
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 14:05 3256
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:50 1818
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Сьогодні 12:00 1701
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 18588 2
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 53666 2
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 903
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 895
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1052
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1069
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 955

Вболівальникам ПСЖ заборонять відвідувати матч проти Марселя

Сьогодні 18:35 115 0
Вболівальникам ПСЖ заборонять відвідувати матч проти Марселя
Getty Images
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #ПСЖ

Джерело - L'Équipe.

Міністерство внутрішніх справ Франції планує видати наказ про заборону присутності фанатів ПСЖ на виїзному матчі 27 туру Ліги 1 проти Марселя.

Про це повідомляє L'Équipe.

Зазначається, що це не стане несподіванкою для вболівальників паризького клубу, оскільки востаннє вони мали змогу поїхати в Марсель у квітні 2015 року.

Поєдинок відбудеться 31 березня. Початок матчу запланований на 21:45. Пряма трансляція буде доступна на Мегого.

Нагадаємо в межах 26 туру Ліги 1 паризька команда розгромила Монпельє. Наразі ПСЖ посідає 1 сходинку в турнірній таюлиці французького чемпіонату.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 61406 1
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 62916 17
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 48119
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E 18588 2
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 59335
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 53666 2
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92109
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93360
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97498
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338698 9
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70120
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36200