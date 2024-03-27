Одноклубник Мудрика вибув до кінця сезону

Півзахисник Челсі Ромео Лавія більше не зіграє у сезоні-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний бельгієць зіграв лише один матч за "синіх" - у грудні проти Крістал Пелес в АПЛ. У тому поєдинку він отримав серйозну травму стегна через яку пропустить частину сезону, що залишилася.

Зазначається, що гравець зазнав невдачі у відновленні.

Нагадаємо, що трансфер Лавія з Саутгемптона обійшовся Челсі у 62 млн євро.

Раніше повідомлялося, що лондонці влітку хочуть повернути бельгійського нападника Ромелу Лукаку з оренди з італійської Роми.