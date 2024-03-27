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Одноклубник Мудрика вибув до кінця сезону

Сьогодні 17:58 75 0
Одноклубник Мудрика вибув до кінця сезону
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Ромео Лавіа

Джерело - chelseafc.com.

Півзахисник Челсі Ромео Лавія більше не зіграє у сезоні-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний бельгієць зіграв лише один матч за "синіх" - у грудні проти Крістал Пелес в АПЛ. У тому поєдинку він отримав серйозну травму стегна через яку пропустить частину сезону, що залишилася.

Зазначається, що гравець зазнав невдачі у відновленні.

Нагадаємо, що трансфер Лавія з Саутгемптона обійшовся Челсі у 62 млн євро.

Раніше повідомлялося, що лондонці влітку хочуть повернути бельгійського нападника Ромелу Лукаку з оренди з італійської Роми.

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