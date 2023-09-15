Почеттіно підтвердив травму новачка Челсі

Дебют відкладається

Літній новачок Челсі Ромео Лавія ще не відновився від травми.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Маурісіо Почеттіно.

“Ми справді засмучені, адже він добре тренувався. У нього проблема зі щиколоткою, чекаємо новин”, - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що офіційно про трансфер Лавії з Саутгемптона у Челсі було повідомлено 18 серпня. З того часу 19-річний півзахисник жодного разу не з’явився в заявці команди на офіційний матч.

Раніше повідомлялося, що відновлення півзахисника може затягнутися до шести тижнів.

Нагадаємо, Почеттіно награвав Мудрика та Чілвелла на одному фланзі.