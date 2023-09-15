Почеттіно підтвердив травму новачка Челсі

Джерело - ua-football.com.
Літній новачок Челсі Ромео Лавія ще не відновився від травми.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Маурісіо Почеттіно.
“Ми справді засмучені, адже він добре тренувався. У нього проблема зі щиколоткою, чекаємо новин”, - сказав Почеттіно.
Нагадаємо, що офіційно про трансфер Лавії з Саутгемптона у Челсі було повідомлено 18 серпня. З того часу 19-річний півзахисник жодного разу не з’явився в заявці команди на офіційний матч.
Раніше повідомлялося, що відновлення півзахисника може затягнутися до шести тижнів.
Нагадаємо, Почеттіно награвав Мудрика та Чілвелла на одному фланзі.