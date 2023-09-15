Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Вчора 09:17 826
Зоря поступилась Металісту 1925 у 7 турі УПЛ
Сьогодні 20:27 351
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві
Сьогодні 19:59 7619
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 19:50 322236 8
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Сьогодні 18:39 26452
Шуфричу оголосили підозру в державній зраді
Сьогодні 15:43 320
Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні
Сьогодні 14:53 284
Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:47 408
Далакян проведе захист поясу WBA проти Акуї в Японії
Сьогодні 14:18 327
Крутих переграв Галана в матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія
Сьогодні 14:00 886
Прямі трансляції

Почеттіно підтвердив травму новачка Челсі

Дебют відкладається
Сьогодні 21:43 171 0
Почеттіно підтвердив травму новачка Челсі
#Челсі, #Ромео Лавіа, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - ua-football.com.

Літній новачок Челсі Ромео Лавія ще не відновився від травми.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Маурісіо Почеттіно.

“Ми справді засмучені, адже він добре тренувався. У нього проблема зі щиколоткою, чекаємо новин”, - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що офіційно про трансфер Лавії з Саутгемптона у Челсі було повідомлено 18 серпня. З того часу 19-річний півзахисник жодного разу не з’явився в заявці команди на офіційний матч.

Раніше повідомлялося, що відновлення півзахисника може затягнутися до шести тижнів.

Нагадаємо, Почеттіно награвав Мудрика та Чілвелла на одному фланзі.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 26452
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 322236 8
СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича СБУ затримала президента Федерації стрільби з лука України Шуфрича 1226
Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2380
УЄФА відкрила справу проти Петракова УЄФА відкрила справу проти Петракова 1681
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 7619
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7993 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61607
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33960 3
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41358 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 55252 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35912 4