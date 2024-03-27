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Яремчук прокоментував незарахований гол у матчі проти Ісландії

Сьогодні 17:20 159 0
Яремчук прокоментував незарахований гол у матчі проти Ісландії
УЄФА
#Збірна України з футболу, #Роман Яремчук, #Збірна Ісландії з футболу

Джерело - Ютуб-канал "ВЗБІРНА".

Нападник Валенсії та збірної України Роман Яремчук прокоментував свій гол у матчі проти Ісландії, який не зарахували. Він не впевнений у тому, що Віктор Циганков перебував у офсайді.

Про це форвард розповів на ютуб-каналі "ВЗБІРНА". 

"Дивився повтор офсайда - не знаю, важко сказати. Головне, що ми виграли та вийшли на Євро-2024. Але мені треба продовжувати працювати і вірити в Бога, все буде гаразд. Звісно, це перемога для ЗСУ та тих, хто захищає нашу країну.

Але після пропущеного голу я був спокійний, був упевнений, що все зробимо", - сказав футболіст.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

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