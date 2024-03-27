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Малиновський: Збірна України показала характер у матчі з Ісландією

Сьогодні 17:06 117 0
Малиновський: Збірна України показала характер у матчі з Ісландією
Фото - УАФ
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу, #Руслан Малиновський

Джерело - ТРЕНДЕЦЬ.

Гравці збірної України показали характер у фіналі відбору Євро-2024 проти команди Ісландії (2:1).

Таку думку висловив півзахисник українців Руслан Малиновський.

"Було таке відчуття, що вони підсядуть, тому що так, як вони грали, дуже тяжко грати 90 хвилин, і ми це побачили, що вони трошки підсіли. Але, звичайно, нам також потрібно додавати в фізичному плані.

Це був фінал. Це не груповий етап. Тому завжди тяжко грати такі ігри. Ми навіть пам’ятаємо Вельс, коли вони також зробили мінімум моментів і виграли цей матч. І знову ми в фіналі програвали, але команда показала характер. Всі 16 футболістів, хто зіграв в старті, хто вийшов на заміну, віддали максимум", - сказав Малиновський.

Нагадаємо, Малиновський переможний матч проти Ісландії розпочав у стартовому складі та був замінений на 64-й хвилині гри.

Чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" потрапили до групи E.

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