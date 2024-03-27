Малиновський: Збірна України показала характер у матчі з Ісландією

Джерело - ТРЕНДЕЦЬ.
Гравці збірної України показали характер у фіналі відбору Євро-2024 проти команди Ісландії (2:1).
Таку думку висловив півзахисник українців Руслан Малиновський.
"Було таке відчуття, що вони підсядуть, тому що так, як вони грали, дуже тяжко грати 90 хвилин, і ми це побачили, що вони трошки підсіли. Але, звичайно, нам також потрібно додавати в фізичному плані.
Це був фінал. Це не груповий етап. Тому завжди тяжко грати такі ігри. Ми навіть пам’ятаємо Вельс, коли вони також зробили мінімум моментів і виграли цей матч. І знову ми в фіналі програвали, але команда показала характер. Всі 16 футболістів, хто зіграв в старті, хто вийшов на заміну, віддали максимум", - сказав Малиновський.
Нагадаємо, Малиновський переможний матч проти Ісландії розпочав у стартовому складі та був замінений на 64-й хвилині гри.
Чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" потрапили до групи E.