Довбик: Дякую всім, хто вірив у нас

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України та іспанської Жирони Артем Довбик відреагував на перемогу національної команди над Ісландією (2:1), яка дозволила "синьо-жовтим" вийти на чемпіонат Європи-2024.

Відповідний пост він опублікував в Instagram.

"Дякую всім, хто вірив у нас. Слава Україні", - написав Довбик.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Dovbyk (@tema_dovbyk)

Зазначимо, що Артем переможний матч проти Ісландії у фіналі відбору на Євро-2024 розпочав на лаві запасних. Форвард вийшов на поле у другому таймі, коли на 72-й хвилині замінив Романа Яремчука.

Чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. "Синьо-жовті" потрапили до групи E.