Лунін: Сказали, що не має повторитися історія, як з Вельсом

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін повідомив, що перед фінальним матчем відбору Євро-2024 проти Ісландії команда домовилася, що не має повторитися гра з Уєльсом.

Про це він розповів у відео на ютуб-каналі "Трендець".

"Ми маємо це виправляти. Звісно, коли ти вже програєш, треба вигравати на вольових. Але треба так починати грати, з такою відддачею, з такою концентрацією, з такою грою з 0:0. Була невеличка різниця в налаштуванні відносно матчу проти Боснії. Але про це всі знають. Трохи поговорили, сказали, що не має повторитися історія, як з Уельсом", - сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна України перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.