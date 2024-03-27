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Лунін: Сказали, що не має повторитися історія, як з Вельсом

Сьогодні 15:50 252 0
Лунін: Сказали, що не має повторитися історія, як з Вельсом
Getty Images
#Андрій Лунін, #Збірна Уельсу, #Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу

Джерело - Ютуб-канал "Трендець".

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін повідомив, що перед фінальним матчем відбору Євро-2024 проти Ісландії команда домовилася, що не має повторитися гра з Уєльсом.

Про це він розповів у відео на ютуб-каналі "Трендець".

"Ми маємо це виправляти. Звісно, коли ти вже програєш, треба вигравати на вольових. Але треба так починати грати, з такою відддачею, з такою концентрацією, з такою грою з 0:0.

Була невеличка різниця в налаштуванні відносно матчу проти Боснії. Але про це всі знають. Трохи поговорили, сказали, що не має повторитися історія, як з Уельсом", - сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна України перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.

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