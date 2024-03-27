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22.03.2024 12:00 948

Конопля: Парадоксально, що ЗМІ мають нас заспокоювати, але виходить навпаки

Сьогодні 15:15 140 0
Конопля: Парадоксально, що ЗМІ мають нас заспокоювати, але виходить навпаки
УЄФА
#Збірна України з футболу, #Юхим Конопля

Джерело - Ютуб-канал "Трендець".

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля повідомив, що гравці національної команди не читали ЗМІ перед фінальним матчем плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії.

Про це він розповів у відео на ютуб-каналі "Трендець".

"Ми не читали. Це звичайна справа. Якраз наші ЗМІ нас більше всього накручують. Парадоксально виходить, що вони мають нас заспокоювати та давати нам впевненість, але навпаки. Але раді, що змогли здобути результат та порадувати усю країну", - сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна України перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.

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