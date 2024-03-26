Гравець Атлетико влітку може стати одноклубником Мессі

Джерело - Mundo Deportivo.

Центральний захисник мадридського Атлетико Аксель Вітцель може перейти в Інтер Маямі у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Окрім команди Мессі, пропозицію стосовно гравця робив і Лос-Анжелес Гелаксі. Зазначається, що бельгієць та "матрасники" хотіли би продовжити співпрацю, однак запропоновані клубами МЛС умови вигідні з економічного аспекту. Тому гравцю доведеться обдумати свій вибір майбутнього клубу.

Нагадаємо, чинний контракт Вітцеля діє до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він відіграв за свій клуб 28 матчів у Ла Лізі та відзначився 1 забитим м'ячем.

У 29 турі іспанського чемпіонату Атлетико розгромно поступився каталонській Барселоні. Раніше повідомлялося, що мадридський клуб продовжив контракт з капітаном команди.