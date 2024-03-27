Федецький прокоментував гру Бражка за збірну України

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що у футболіста київського Динамо Володимира Бражка велике майбутнє.

Його слова передає Tribuna.com.

"Приємно зараз вражає Бражко. Таке відчуття, що він уже проводить 50-й матч за збірну. Настільки впевнено грає, діє правильно по позиції. Підстраховка крайніх хавів, підключення в захист. В нього велике майбутнє, він може не затриматись в Динамо", - сказав Артем.

У поточному сезоні гравець столичного клубу провів 17 ігор в УПЛ, забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Бражко дебютував за національну команду в матчі з Боснією (2:1). Також футболіст відіграв весь поєдинок проти Ісландії (2:1).