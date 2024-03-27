Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко заступився за вболівальника перед поліцією.

Після перемоги над Ісландією на поле вибігли декілька фанатів, які намагались сфотографуватися з футболістом. Одного з них зловили правоохоронні органи. На відео потрапив момент, як Олександр намагався відтягнути чоловіка від поліцейського.

Нагадаємо, збірна України перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Національна команда зіграє в групі Е на Євро-2024.