Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024

Джерело - УЄФА.
Збірна України після перемоги над Ісландією у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 заробила солідні призові від УЄФА за вихід до фінальної частини турніру.
Згідно з інформацією на офіційному сайті футбольної організації "синьо-жовтим" за вихід на чемпіонат Європи належить виплата в розмірі 9,25 млн євро.
Призовий фонд Євро-2024
- Виплата за участь: 9,25 млн євро
- Бонус за матч: 1 млн євро за перемогу та 500 000 євро за нічию
- Кваліфікація до 1/8 фіналу: 1,5 млн євро
- Кваліфікація до чвертьфіналу: 2,5 млн євро
- Кваліфікація до півфіналу: 4 млн євро
- Другі чемпіони отримають доплату в розмірі 5 млн євро
- Чемпіон Європи-2024 отримає додаткову виплату в розмірі 8 млн євро
- Максимальна сума, яку може отримати команда-чемпіон, якщо вона виграє всі три групові матчі, становить 28,25 млн євро.
Нагадаємо, що вже відомий розклад матчів збірної України на Євро-2024.
Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.