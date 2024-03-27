Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024

Джерело - УЄФА.

Збірна України після перемоги над Ісландією у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 заробила солідні призові від УЄФА за вихід до фінальної частини турніру.

Згідно з інформацією на офіційному сайті футбольної організації "синьо-жовтим" за вихід на чемпіонат Європи належить виплата в розмірі 9,25 млн євро.

Призовий фонд Євро-2024

Виплата за участь: 9,25 млн євро

Бонус за матч: 1 млн євро за перемогу та 500 000 євро за нічию

Кваліфікація до 1/8 фіналу: 1,5 млн євро

Кваліфікація до чвертьфіналу: 2,5 млн євро

Кваліфікація до півфіналу: 4 млн євро

Другі чемпіони отримають доплату в розмірі 5 млн євро

Чемпіон Європи-2024 отримає додаткову виплату в розмірі 8 млн євро

Максимальна сума, яку може отримати команда-чемпіон, якщо вона виграє всі три групові матчі, становить 28,25 млн євро.

Нагадаємо, що вже відомий розклад матчів збірної України на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.