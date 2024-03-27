Зінченко: Ребров сказав, щоб ми вірили у результат

Збірна Ісландії не обіграла Україну у першому таймі матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024, а просто забила гол.

Про це заявив хавбек українців Олександр Зінченко

"Одна із найемоційніших ігор. Я згадував матч зі Швецією на ЄВРО, схожі емоції.

Що змінили у перерві? Ребров сказав, щоб ми вірили у результат, у гол і продовжували грати. Ми один одного завели, розуміли, що на нас чекають важкі 45 хвилин, але ми мали віддати всіх себе заради результату.

Я не скажу, що Ісландія обіграла нас у першому таймі, ми просто пропустили гол. Я говорив ще перед грою, що треба звернути увагу на кількох гравців. Гудмундссон забив три голи Ізраїлю. І він чудово розібрався в моменті, але ми зреагували так, як треба.

Важкий газон? Я думаю, що поле було однаковим для обох команд. Треба відштовхуватися від своєї гри та робити все те, що вимагає тренер.

Дякуємо нашим вболівальникам, ми відчували цю підтримку. Без них ми не отримали б цього результату. Я дуже пишаюся бути українцем, одним із тих людей, які зараз перебувають в Україні, які віддають своє життя заради нашої свободи. Про це треба кричати щодня. Тож ми зможемо перемогти", - сказав Зінченко.