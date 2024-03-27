Джерело - Чемпіон.

Німеччина мінімально переграла Нідерланди в товариському матчі.

Зазначимо, що команди проводять підготовку до фінальної стадії чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня по 14 липня.

Товариські матчі збірних

26 березня

Німеччина - Нідерланди 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Верман, 1:1 - 11 Міттельштадт, 2:1 - 85 Фуллькруг

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, який відбудеться в Німеччині. Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи E.