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22.03.2024 12:00 939

Німеччина - Нідерланди 2:1: огляд товариського матчу

Сьогодні 11:02 38 0
Німеччина - Нідерланди 2:1: огляд товариського матчу
#Збірна Нідерландів з футболу, #Збірна Німеччини з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Німеччина мінімально переграла Нідерланди в товариському матчі.

Зазначимо, що команди проводять підготовку до фінальної стадії чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня по 14 липня.

Товариські матчі збірних
26 березня

Німеччина - Нідерланди 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Верман, 1:1 - 11 Міттельштадт, 2:1 - 85 Фуллькруг

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, який відбудеться в Німеччині. Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи E.

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