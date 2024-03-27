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22.03.2024 12:00 939

Іспанія - Бразилія 3:3: огляд товариського матчу

Сьогодні 09:57 126 0
Іспанія - Бразилія 3:3: огляд товариського матчу
#Збірна Іспанії з футболу, #Збірна Бразилії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Іспанія та Бразилія не визначили сильнішого в межах товариського матчу.

Зазначимо, що "червона фурія" проводить підготовку до фінальної стадії чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня по 14 липня. "Селесао" цього року виступатиме на Копа Америка-2024, що відбудеться в США в період з 20 червня по 14 липня.

Товариські матчі збірних
26 березня

Іспанія - Бразилія 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 12 Родрі, 2:0 - 36 Ольмо, 2:1 - 40 Родріго, 2:2 - 50 Ендрік, 3:2 - 87 Родрі (пен), 3:3 - 90+7 Пакета (пен)

Нагадаємо, збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи E.

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