Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не вважає Андрія Луніна категорично основним голкіпером національної команди.

Про це керманич заявив на післяматчевій пресконференції матчу Україна - Ісландія.

"Колеги, як можна закривати питання воротарів? По жодному гравцю не закрите питання на Євро. Зараз важливо, щоб гравці повернулися до своїх команд, отримували практику і готувалися до Євро", - наставник.

Збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Нагадаємо, "синьо-жовті" потрапили до групи E.