Моурінью: Моя мета — почати спочатку наступного літа

Головне
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:25 13604
Україна - Ісландія: Ґудмундссон вивів суперника вперед на 30-й хвилині матчу
Сьогодні 22:24 1009
Збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи
Сьогодні 21:44 522
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 21:29 4845
Одноклубник Малиновського зіграє з перших хвилин: збірна Ісландії назвала склад на матч проти України
Сьогодні 20:48 215
Циганков повертається, а Зінченко розпочне на лаві: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Ісландії
Сьогодні 20:30 1328
Калініна та Ястремська на тай-брейку програли путівку в півфінал парного турніру в Маямі
Сьогодні 20:28 229 1
Сокіл здобув вольову перемогу над Кременчуком у третьому матчі фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 20:12 1287
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Це мій перший бій у США, суперник — дуже незручний
Сьогодні 18:01 219
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
Сьогодні 17:36 572
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 875
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 865
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1022
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1045
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 929

Моурінью: Моя мета — почати спочатку наступного літа

Сьогодні 21:55 96 0
Моурінью: Моя мета — почати спочатку наступного літа
Фото - Getty Images
#Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью вже влітку може очолити нову команду.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю журналісту Фабріціо Романо.

61-річний португалець готовий до нового виклику.

"Я почуваюся сильним і у мене все добре, я дійсно готовий. Але я не хочу зробити неправильний вибір, я маю бути терплячим. Моя мета — почати спочатку наступного літа", — заявив Жозе.

Останнім місцем роботи Моурінью була Рома, яку він очолював з 2021 року і був звільнений у січні 2024. З командою він виграв Лігу конференцій, а торік дійшов до фіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що він може очолити національну збірну Саудівської Аравії.

Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Рому.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4973
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 10237 1
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE 4845
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН 13604
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 11546
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8664
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57090 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338477 9
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34783 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91958
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16336 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22163