Моурінью: Моя мета — почати спочатку наступного літа

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью вже влітку може очолити нову команду.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю журналісту Фабріціо Романо.

61-річний португалець готовий до нового виклику.

Останнім місцем роботи Моурінью була Рома, яку він очолював з 2021 року і був звільнений у січні 2024. З командою він виграв Лігу конференцій, а торік дійшов до фіналу Ліги Європи.

🚨 EXCLUSIVE - José Mourinho: “I’m ready to start again. I don’t need to rest or think as usually happens... I'm ready”.



“I feel strong and good, I’m really ready. But I don’t want to make the wrong choice”.



“I have to be patient. My objective is to start again next summer”. pic.twitter.com/NwWQO9J2Gj