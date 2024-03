Нападник Челсі Ромелу Лукаку, який виступає за Рому на правах оренди, може змінити клуб улітку.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Бельгієць зацікавив топову саудівську команду. Перехід може відбутися влітку цього року.

A top Saudi Club have shown interest in signing Romelu #Lukaku from #Chelsea for the next season. He is currently at #ASRoma on loan until June. #transfers 🇸🇦