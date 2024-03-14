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Клуб із Саудівської Аравії зацікавлений у підписанні Лукаку

Сьогодні 09:58 150 0
Клуб із Саудівської Аравії зацікавлений у підписанні Лукаку
#Рома, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку, який виступає за Рому на правах оренди, може змінити клуб улітку.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Бельгієць зацікавив топову саудівську команду. Перехід може відбутися влітку цього року.

Раніше повідомлялося, що Челсі встановив ціну на 30-річного форварда, однак Рома, за яку зараз виступає гравець, не готова здійснити повноцінний трансфер.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Лукаку провів за римлян 36 матчів, забив 18 голів та віддав 4 асисти.

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