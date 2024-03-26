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22.03.2024 12:00 929

Леонов: Збірна Ісландії буде грати в бий-біжи

Сьогодні 21:10 133 0
Леонов: Збірна Ісландії буде грати в бий-біжи
#Збірна України з футболу, #Леонов, #Євро-2024 з футболу

Джерело - nv.ua.

Збірна Ісландії не буде грати в комбінаційний футбол проти національної команди України в фіналі відбору Євро-2024.

Таку думку висловив український тренер Ігор Леонов у коментарі nv.ua.

"Українцям необхідно відразу брати ініціативу під свій контроль. Чого боятися? Ісландці не гратимуть у комбінаційний футбол, це буде бий-біжи. Треба їх затиснути на чужій половині поля, щоб і шансу не дати.

Якщо їх не обіграти – то просто треба збирати речі і йти. Думаю, що збірна України переможе. Сто відсотків. Так, є ризик. Але він мінімальний. Хлопці й самі розуміють, що треба тільки перемога. Думаю, так воно й буде", - розповів Леонов.

Раніше збірна України оголосила склад на матч проти Ісландії. До старту "синьо-жовтих" повертається Віктор Циганков, який пропускав півфінальну гру проти Боснії і Герцеговини через пошкодження. Натомість на лаві запасних залишився Олександр Зінченко, що кілька днів тому в Зениці був капітаном команди.

Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща) й буде номінально домашнім для збірної України. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

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