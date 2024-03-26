Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу оприлюднила офіційний склад збірної України на фінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Сергія Реброва зійдуться зі збірною Ісландії.

До старту "синьо-жовтих" повертається Віктор Циганков, який пропускав півфінальну гру проти Боснії і Герцеговини через пошкодження. Натомість на лаві запасних залишився Олександр Зінченко, що кілька днів тому в Зениці був капітаном команди.

Стартовий склад

Україна: 23. Андрій Лунін; 16. Віталій Миколенко; 22. Микола Матвієнко (к); 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля; 14. Володимир Бражко; 8. Руслан Малиновський; 7. Георгій Судаков; 10. Михайло Мудрик; 15. Віктор Циганков; 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Георгій Бущан; 12. Анатолій Трубін; 3. Богдан Михайличенко; 4. Максим Таловєров; 19. Валерій Бондар; 21. Олександр Тимчик; 5. Сергій Сидорчук; 17. Олександр Зінченко; 6. Микола Шапаренко; 11. Артем Довбик; 18. Владислав Ванат.

Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща) й буде номінально домашнім для збірної України. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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