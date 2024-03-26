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Циганков повертається, а Зінченко розпочне на лаві: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Ісландії

Сьогодні 20:30 1328 0
Циганков повертається, а Зінченко розпочне на лаві: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Ісландії
Фото - Андрій Ющак (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу оприлюднила офіційний склад збірної України на фінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Сергія Реброва зійдуться зі збірною Ісландії.

До старту "синьо-жовтих" повертається Віктор Циганков, який пропускав півфінальну гру проти Боснії і Герцеговини через пошкодження. Натомість на лаві запасних залишився Олександр Зінченко, що кілька днів тому в Зениці був капітаном команди.

Стартовий склад

Україна: 23. Андрій Лунін; 16. Віталій Миколенко; 22. Микола Матвієнко (к); 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля; 14. Володимир Бражко; 8. Руслан Малиновський; 7. Георгій Судаков; 10. Михайло Мудрик; 15. Віктор Циганков; 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Георгій Бущан; 12. Анатолій Трубін; 3. Богдан Михайличенко; 4. Максим Таловєров; 19. Валерій Бондар; 21. Олександр Тимчик; 5. Сергій Сидорчук; 17. Олександр Зінченко; 6. Микола Шапаренко; 11. Артем Довбик; 18. Владислав Ванат.

Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща) й буде номінально домашнім для збірної України. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

Факти про матч

  • Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи, який влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина, і потрапить у групу E — до Бельгії, Словаччини та Румунії.
  • Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на матчах збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019.
  • Перша зустріч команд припала на останній день березня 1999 року. Матч завершився внічию 1:1, а колективом України керував Йожеф Сабо. Рахунок у матчі відкрив нині солдат Національної гвардії України Владислав Ващук. Проте вже за 7 хвилин всередині другої половини Лаурус Сігурдссон забив у складі Ісландії.
  • З футболістів, які грали проти Ісландії в останньому матчі команд у вересні 2017 року, в складі України нині присутні Микола Матвієнко, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко, в складі суперника — Сверрір Інгасон.
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