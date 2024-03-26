Одноклубник Малиновського зіграє з перших хвилин: збірна Ісландії назвала склад на матч проти України

Джерело - Чемпіон.

Сайт УЄФА оприлюднив офіційний склад збірної Ісландії на фінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Оге Харейде зійдуться зі збірною України.

У нападі з перших хвилин вийде лідер атак ісландців Альберт Ґудмундссон, який виступає за італійську Дженоа разом з українцем Русланом Малиновським, що теж зіграє з перших хвилин.

Стартовий склад

Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща) й буде номінально домашнім для збірної України. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

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