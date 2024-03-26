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Одноклубник Малиновського зіграє з перших хвилин: збірна Ісландії назвала склад на матч проти України

Сьогодні 20:48 215 0
Одноклубник Малиновського зіграє з перших хвилин: збірна Ісландії назвала склад на матч проти України
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024, #Альберт Ґудмундссон

Джерело - Чемпіон.

Сайт УЄФА оприлюднив офіційний склад збірної Ісландії на фінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Оге Харейде зійдуться зі збірною України.

У нападі з перших хвилин вийде лідер атак ісландців Альберт Ґудмундссон, який виступає за італійську Дженоа разом з українцем Русланом Малиновським, що теж зіграє з перших хвилин.

Стартовий склад

Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща) й буде номінально домашнім для збірної України. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

Факти про матч

  • Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи, який влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина, і потрапить у групу E — до Бельгії, Словаччини та Румунії.
  • Обслужить гру 41-річний француз Клеман Тюрпен. Цей суддя працював на матчах збірної України тричі. Й усі завершилися мировою. З Молдовою "синьо-жовті" зіграли 0:0 у 2012 році, якраз із Ісландією матч приніс дві одиниці на табло в 2016, а ще раз голів глядачі не бачили з Португалією у 2019.
  • Перша зустріч команд припала на останній день березня 1999 року. Матч завершився внічию 1:1, а колективом України керував Йожеф Сабо. Рахунок у матчі відкрив нині солдат Національної гвардії України Владислав Ващук. Проте вже за 7 хвилин всередині другої половини Лаурус Сігурдссон забив у складі Ісландії.
  • З футболістів, які грали проти Ісландії в останньому матчі команд у вересні 2017 року, в складі України нині присутні Микола Матвієнко, Руслан Малиновський та Олександр Зінченко, в складі суперника — Сверрір Інгасон.
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