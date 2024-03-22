Головне
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Сьогодні 11:22 239
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 764
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 496
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 1014
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 622
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 787
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:35 7046
Ястремська в напруженому матчі перемогла Севілл у другому колі турніру в Маямі
Сьогодні 00:33 773
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 00:28 1173
Збірна Польщі зіграє з Уельсом: розклад всіх фінальних пар плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:14 1058
Прямі трансляції

Жирона поновлює ліцензію УЄФА

Сьогодні 10:37 244 0
Жирона поновлює ліцензію УЄФА
Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #УЄФА

Джерело - AS.

Каталонська Жирона розпочала процес поновлення ліцензії УЄФА, щоб не втратити можливість брати участь у єврокубках.

Про це повідомляє AS.

Клуб планує інвестувати 20 мільйонів євро на будівництво трибун, яке розпочнуть 27 травня і планують завершити до вересня 2024 року.

Зазначається, що керівництво не переймається через належність команди до City Football Group, оскільки команда не порушує жодних правил, встановлених УЄФА.

Нагадаємо, наразі Жирона посідає 3 сходинку в Ла Лізі. У підопічних Мічела 62 бали.

У межах 29 туру іспанського чемпіонату каталонці мінімально поступилися Хетафе. Наступну гру команда зіграє 31 березня проти Реала Бетіс.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну 7329 4
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 7046
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 24402 1
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 47688 15
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 24507
Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової 20135 1
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106537
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11418
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16272 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80967
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34684 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337983 9