Жирона поновлює ліцензію УЄФА

Джерело - AS.

Каталонська Жирона розпочала процес поновлення ліцензії УЄФА, щоб не втратити можливість брати участь у єврокубках.

Про це повідомляє AS.

Клуб планує інвестувати 20 мільйонів євро на будівництво трибун, яке розпочнуть 27 травня і планують завершити до вересня 2024 року.

Зазначається, що керівництво не переймається через належність команди до City Football Group, оскільки команда не порушує жодних правил, встановлених УЄФА.

Нагадаємо, наразі Жирона посідає 3 сходинку в Ла Лізі. У підопічних Мічела 62 бали.

У межах 29 туру іспанського чемпіонату каталонці мінімально поступилися Хетафе. Наступну гру команда зіграє 31 березня проти Реала Бетіс.