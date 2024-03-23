Гравець Манчестер Сіті перейде в Жирону

Джерело - Себастьян Срур.

Півзахисник Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі, який перебуває в оренді у Рівер-Плейті, перейде в Жирону.

Про це повідомляє Себастьян Срур.

Por la info que manejamos, se reafirma lo de #Echeverri al Girona de España para enero del '25.

Joan Patsy, el director del City Group, esta en Buenos Aires tratando de cerrar el pase de Luciano Rodriguez para junio. #RiverPlate pic.twitter.com/RB7VJyrHG9 — Sebastián Srur (@Sebasrur) March 22, 2024

Організацією цього трансфера займається директор City Group Джоан Патсі. Зазначимо, що керівництво "містян" заплатило за 18-річного футболіста 14,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, у межах 29 туру іспанської Ла Ліги каталонський клуб поступився Хетафе. Нещодавно повідомлялося, що Жирона поновлює ліцензію УЄФА.