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Гравець Манчестер Сіті перейде в Жирону

Сьогодні 21:02 54 0
Гравець Манчестер Сіті перейде в Жирону
#Жирона, #Манчестер Сіті

Джерело - Себастьян Срур.

Півзахисник Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі, який перебуває в оренді у Рівер-Плейті, перейде в Жирону.

Про це повідомляє Себастьян Срур.

Організацією цього трансфера займається директор City Group Джоан Патсі. Зазначимо, що керівництво "містян" заплатило за 18-річного футболіста 14,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, у межах 29 туру іспанської Ла Ліги каталонський клуб поступився Хетафе. Нещодавно повідомлялося, що Жирона поновлює ліцензію УЄФА.

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