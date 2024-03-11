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Канселу не вважає свою команду одним із фаворитів Ліги чемпіонів

Сьогодні 20:17 156 0
Канселу не вважає свою команду одним із фаворитів Ліги чемпіонів
#Барселона, #Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Жоау Канселу

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Лівий захисник Барселони Жоау Канселу назвав дві команди, які мають найвищі шанси на перемогу в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. 

"Завдяки своїм гравцям, стилю гри та тренеру, Манчестер Сіті - фаворит Ліги чемпіонів. Це єдина команда, яка перемогла в усіх восьми матчах, але Інтер - на другому місці. Може статися що завгодно, зважаючи на те, що Інтер постійно перемагає і тримає Скудетто у своїх руках. Зараз "нерадзурі" на вершині, поступаючись тільки Манчестер Сіті", - вважає Канселу. 

Нагадаємо, Манчестер Сіті вже вийшов у чвертьфінал, за сумою двох матчів розгромивши Копенгаген. Інтер 13 лютого проведе матч-відповідь проти Атлетіко, а Барселона, за яку виступає Канселу, днем раніше прийме Наполі. 

Зазначимо, що 29-річний португалець раніше виступав і за Інтер, і за Манчестер Сіті. Минулого року англійська та італійська зустрілися у фіналі Ліги чемпіонів. Попри ігрову перевагу Інтера, "містяни" здобули мінімальну перемогу завдяки голу Родрі. 

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