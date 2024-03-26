Збірна України визначилась з формою на матч з Ісландією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обрала форму на матч проти Ісландії у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє УАФ.

Сьогоднішню гру національна команда проведе в жовтому комплекті форми. Ісландці зіграють в синьому.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти проти Ісландії. У заявку команди потрапило 23 гравці.

Матч відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок - о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що переможець матчу потрапить до фінальної частини Євро-2024, який пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.