Лунін порівняв збірну Ісландії з Боснією

Джерело - УАФ.

Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін вважає, що фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії буде важчим за гру з Боснією.

Про це він заявив на ютуб-каналі УАФ.

"Збірна Ісландії набагато складніша команда, ніж Боснія і Герцеговина. Більш організована команда, більш силова, і мені здається, з більшим досвідом. Матч буде 100% набагато важчим та вимогливішим" - сказав воротар.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.