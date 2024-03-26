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Лунін порівняв збірну Ісландії з Боснією

Сьогодні 11:10 173 0
Лунін порівняв збірну Ісландії з Боснією
Getty Images
#Андрій Лунін, #Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу

Джерело - УАФ.

Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін вважає, що фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії буде важчим за гру з Боснією.

Про це він заявив на ютуб-каналі УАФ.

"Збірна Ісландії набагато складніша команда, ніж Боснія і Герцеговина. Більш організована команда, більш силова, і мені здається, з більшим досвідом. Матч буде 100% набагато важчим та вимогливішим" - сказав воротар.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії

Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.

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