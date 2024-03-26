Тоттенгем хоче підписати гравця збірної України

Джерело - Football London.

Центральний захисник Борнмута і збірної України Ілля Забарний може перейти в Тоттенгем у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Football London.

Зазначається, що лондонський клуб слідкував за українцем ще під час його виступів за Динамо Київ, а впевнена гра футболіста у поточному сезоні переконала керівництво "шпор" зробити пропозицію найближчим літом.

Забарний перейшов у Борнмут за 22,7 мільйона євро зимою 2023 року. "Біло-сині" отримають 20% з наступного трансфера гравця.

У поточному сезоні центральний захисник провів за англійський клуб 33 матчі та відзначився 1 забитим м'ячем.

Нагадаємо, у межах 28 туру АПЛ Борнмут зіграв унічию з Шеффілдом Юнайтед.