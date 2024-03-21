Джерело - LiverpoolWorld.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний може стати гравцем Ліверпуля.

Про це повідомляє LiverpoolWorld.

Річ у тім, що "червоні" переманили технічного директора Борнмута Річарда Г'юза на посаду спортивного директора клубу. Одним з перших завдань Едвардса та Г'юза буде пошук наступника Клоппа, і наставник Баєра Хабі Алонсо розглядається як перший кандидат на цю роль.

Раніше спортивний директор "червоних" Йорг Шмадтке залишив клуб після закриття зимового трансферного вікна.

Але й трансферну кампанію ніхто не скасовував. Г'юз відомий тим, що підписує більшість гравців із розрахунком на те, щоб у майбутньому продати їх із вигодою в багатші клуби.

Однією з трансферних цілей Г'юза джерело називає Забарного. 21-річний українець цього сезону зіграв 33 матчі за Борнмут. Зазначимо, що контракт Забарного з "вишнями" розрахований до літа 2028 року.