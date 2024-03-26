Рух долучився до проведення свята в межах проєкту "Мрії дітей"

Джерело - ФК Рух.

Рух та його засновник Григорій Козловський разом з БО "Дипломати" за підтримки Emily Resort провели благодійне свято для вихованців дитячого будинку "Добре серце" в межах проєкту "Мрії дітей".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що на дітей чекали різні розваги, зокрема аніматори, бульбашкове шоу, художній майстер-клас та заняття з тренерами академії клубу.

Нагадаємо, нещодавно рівненський Верес провів благодійний матч у Німеччині. Президент команди вже заявив, що планує провести ще одну гру в іншій країні Європи.