Верес поступився у благодійному матчі в Німеччині

Джерело - Чемпіон.

Верес поступився у благодійному товариському матчі проти Рот-Вайса, який виступає у третій лізі Німеччини.

Зустріч закінчилася з разунком 1:3.

Український клуб виграв перший тайм, але після перерви німці швидко зрівняли і змогли дотиснути рівнян.

Благодійний матч

Ессен, Німеччина

23 березня

Рот-Вайс (Ессен) - Верес (Рівне) - 3:1 (0:1)

Голи: 51, 78, 85 - Шастал 23.

Рот-Вайс: Вінанд, Харенброк, Обуз, Брумме, Корома, Алонсо, Гьотце, Мюсель, Сапіна, Думбуя, Янг.

Верес: Когут (Ющишин, 31, Паст, 61), Вовченко (Жуліо Сезар, 46), Кучеренко (Мельник, 31, Курко, 61), Гакман (Балан, 46), Сміян (Шевченко, 46), Кучеров (Банада, 46, Наумов, 87), Кльоц (Кухарук, 46), Дахновський (Янаков, 46), Шастал (Світюха, 31), Мрвальєвич (М.Шестаков, 31, Годя, 61), Яго (Гайдучик, 46, Видрич, 87).

Зазначимо, що у складі рівненської команди дебютували вихованці клубної академії Олександр Наумов та Антон Видрич. Це була перша в історії гра Вереса в Німеччині.

Нагадаємо, у межах 21 туру УПЛ рівняни перемогли Чорноморець. Нещодавно Полісся здобуло перемогу над аматорським клубом у спарингу.