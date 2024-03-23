Головне
Прометей впевнено переграв Пярну в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі
Сьогодні 18:41 187
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 18:12 2621
Минай виявився сильнішим за ЛНЗ у 17 турі УПЛ
Сьогодні 17:29 342
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024
Сьогодні 17:09 7650
Лівий берег розгромив Ниву Бузову, Карпати дотиснули СК Полтаву: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:55 509
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні
Сьогодні 15:01 2458
Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова
Сьогодні 12:28 444
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо
Сьогодні 11:44 765
Дюбуа та Хргович завершують угоду про бій
Сьогодні 10:48 256
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері голкіпера збірної України
Сьогодні 09:48 722
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:57 724
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:25 683
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:10 822
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 13:23 929
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:00 807

Верес поступився у благодійному матчі в Німеччині

Сьогодні 19:06 185 0
Верес поступився у благодійному матчі в Німеччині
ФК Верес
#Благодійність, #Верес

Джерело - Чемпіон.

Верес поступився у благодійному товариському матчі проти Рот-Вайса, який виступає у третій лізі Німеччини.

Зустріч закінчилася з разунком 1:3.

Український клуб виграв перший тайм, але після перерви німці швидко зрівняли і змогли дотиснути рівнян.

Благодійний матч
Ессен, Німеччина
23 березня

Рот-Вайс (Ессен) - Верес (Рівне) - 3:1 (0:1)

Голи: 51, 78, 85 - Шастал 23. 

Рот-Вайс: Вінанд, Харенброк, Обуз, Брумме, Корома, Алонсо, Гьотце, Мюсель, Сапіна, Думбуя, Янг. 

Верес: Когут (Ющишин, 31, Паст, 61), Вовченко (Жуліо Сезар, 46), Кучеренко (Мельник, 31, Курко, 61), Гакман (Балан, 46), Сміян (Шевченко, 46), Кучеров (Банада, 46, Наумов, 87), Кльоц (Кухарук, 46), Дахновський (Янаков, 46), Шастал (Світюха, 31), Мрвальєвич (М.Шестаков, 31, Годя, 61), Яго (Гайдучик, 46, Видрич, 87).

Зазначимо, що у складі рівненської команди дебютували вихованці клубної академії Олександр Наумов та Антон Видрич. Це була перша в історії гра Вереса в Німеччині.

Нагадаємо, у межах 21 туру УПЛ рівняни перемогли Чорноморець. Нещодавно Полісся здобуло перемогу над аматорським клубом у спарингу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 1658
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України 2621
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки 6273
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 7650
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 10962
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні 2458
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165886 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36165 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16295 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358525
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136680 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106635