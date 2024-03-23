Президент Вереса: Вже плануємо ще один благодійний матч

Джерело - Верес.

Президент Вереса Іван Надєїн повідомляє, що рівненська команда планує провести ще один благодійний матч у Європі.

Його слова наводить пресслужба клубу.

"Ми вже плануємо ще один благодійний матч в іншій країні Європи. Але також з потужним клубом. Наші союзники нам допомагають і ми спільно намагаємося пережити ці непрості часи", - сказав Надєїн.

Зазначимо, що нещодавно Верес поступився у благодійному поєдинку проти Рот-Вайса, який виступає у третій лізі Німеччини.

Нагадаємо, у межах 21 туру УПЛ рівняни перемогли Чорноморець. Наразі рівненський клуб посідає 14 сходинку в турнірній таблиці.