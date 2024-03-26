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Збірна України закликала звільнити військовополонених з Азовсталі

Сьогодні 09:23 119 0
Збірна України закликала звільнити військовополонених з Азовсталі
Фото - Андрій Ющак (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Під час підготовки до фінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії, збірна України розгорнула банер із закликом звільнити захисників Азовсталі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Учора після заключного тренування в Опалениці хлопці розгорнули банер "Free Azovstal Defenders", укотре нагадавши Європі про важливість звільнення полонених і про те, що в Україні продовжується війна й щодня гинуть люди" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії

Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.

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