Вдруге за добу Росія нанесла удар по об'єкту спортивної інфраструктури

Джерело - ФХУ.
Внаслідок ракетної атаки росіян 25 березня було пошкоджено Палац Спорту в Одесі, що стало другим ударом російських терористів за добу по об'єкту спортивної інфраструктури в Україні.
Про це повідомила Федерація хокею України.
"Вибух стався десь поруч. У будівлі повилітали вікна, є інші руйнування", - написали у Telegram-каналі ФХУ.
Обійшлося без жертв і постраждалих.
Арена була домашнім майданчиком херсонського Дніпра у розіграші чемпіонату України з хокею сезону-2023/2024. Клуб через повномасштабне російське вторгнення був змушений залишити Херсон.
Раніше внаслідок ранкової ракетної атаки росіян було зруйновано столичну спортзалу. Постраждав об'єкт спортивної інфраструктури Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
Ми повідомляли, що на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.