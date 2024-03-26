Вдруге за добу Росія нанесла удар по об'єкту спортивної інфраструктури

На арені виступав херсонський ХК Дніпро

Джерело - ФХУ.

Внаслідок ракетної атаки росіян 25 березня було пошкоджено Палац Спорту в Одесі, що стало другим ударом російських терористів за добу по об'єкту спортивної інфраструктури в Україні.

Про це повідомила Федерація хокею України.

"Вибух стався десь поруч. У будівлі повилітали вікна, є інші руйнування", - написали у Telegram-каналі ФХУ.

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Арена була домашнім майданчиком херсонського Дніпра у розіграші чемпіонату України з хокею сезону-2023/2024. Клуб через повномасштабне російське вторгнення був змушений залишити Херсон.

Раніше внаслідок ранкової ракетної атаки росіян було зруйновано столичну спортзалу. Постраждав об'єкт спортивної інфраструктури Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Ми повідомляли, що на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.