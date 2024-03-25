Атлетико продовжив контракт із капітаном команди

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Атлетико Мадрид Коке залишиться у складі команди щонайменше на один рік.
Про це повідомляє пресслужба "матрацників".
Новий контракт іспанця передбачає щорічну пролонгацію угоди в кінці кожного сезону. Зазначимо, що футболіст міг стати вільним агентом улітку 2024 року.
Нагадаємо, що 32-річний Коке - рекордсмен Атлетико за кількістю зіграних офіційних матчів - 626. Капітан мадридців забив 47 голів та віддав 116 асистів у клубній кар'єрі. Зазначимо, іспанець дебютував за "матрацників" у 2009 році.
Koke, historia del Atlético de Madrid.— Atlético de Madrid (@Atleti) March 25, 2024
У нинішньому сезоні Коке провів 39 ігор у всіх турнірах та зробив 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Атлетико бажає продати талановитого гравця за 80 млн євро.