Головне
Олімпійська збірна України програла перший матч у своїй історії
Сьогодні 14:09 883
Робота вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 15:30 149
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Сьогодні 13:24 292
Унаслідок ракетної атаки росіян зруйнований столичний спортзал
Сьогодні 13:17 222
Мельник здобула срібло на етапі Кубку Європи з фристайлу
Сьогодні 12:52 226
13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:36 216
Визначився орієнтовний час початку матчу Калініної у 4-му колі турніру в Маямі
Сьогодні 11:51 422
Збірна України виборола 14 нагород і стала найкращою на етапі Кубку Європи серед кадетів
Сьогодні 11:33 243
Стали відомі всі учасниці Фіналу чотирьох жіночої Суперліги: розклад матчів
Сьогодні 10:37 221
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Сьогодні 09:43 948 1
Прямі трансляції

Атлетико продовжив контракт із капітаном команди

Сьогодні 15:59 79 0
Атлетико продовжив контракт із капітаном команди
#Коке, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Атлетико Мадрид Коке залишиться у складі команди щонайменше на один рік.

Про це повідомляє пресслужба "матрацників".

Новий контракт іспанця передбачає щорічну пролонгацію угоди в кінці кожного сезону. Зазначимо, що футболіст міг стати вільним агентом улітку 2024 року.

Нагадаємо, що 32-річний Коке - рекордсмен Атлетико за кількістю зіграних офіційних матчів - 626. Капітан мадридців забив 47 голів та віддав 116 асистів у клубній кар'єрі. Зазначимо, іспанець дебютував за "матрацників" у 2009 році.

У нинішньому сезоні Коке провів 39 ігор у всіх турнірах та зробив 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Атлетико бажає продати талановитого гравця за 80 млн євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” 2290
Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія 822
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 22244
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" 948 1
Олімпійська збірна України програла перший матч у своїй історії Олімпійська збірна України програла перший матч у своїй історії 883
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського "Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського 11533
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6443 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136783 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97260
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48943
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81071
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106808