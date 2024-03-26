Ребров розповів, чи зіграє Зінченко проти Ісландії

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров сумнівається, що гравець лондонського Арсенала Олександр Зінченко готовий зіграти у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії.

Про це він заявив на пресконференції.

"Наскільки Зінченко готовий провести два матчі поспіль? Я не знаю, подивимося. Він заслуговує грати, він патріот, але, на жаль, багато пропустив у Арсеналі. Я не знаю, чи він зіграє проти Ісландії", - сказав наставник.

Зазначимо, що Зінченко травмувався на початку лютого і повернувся на поле лише 8 березня. Футболіст пропустив 33 дні.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.