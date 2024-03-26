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Ребров розповів, чи зіграє Зінченко проти Ісландії

Сьогодні 07:03 272 0
Ребров розповів, чи зіграє Зінченко проти Ісландії
Фото - Андрій Ющак (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Сергій Ребров, #Збірна Ісландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров сумнівається, що гравець лондонського Арсенала Олександр Зінченко готовий зіграти у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії. 

Про це він заявив на пресконференції.

"Наскільки Зінченко готовий провести два матчі поспіль? Я не знаю, подивимося. Він заслуговує грати, він патріот, але, на жаль, багато пропустив у Арсеналі. Я не знаю, чи він зіграє проти Ісландії", - сказав наставник.

Зазначимо, що Зінченко травмувався на початку лютого і повернувся на поле лише 8 березня. Футболіст пропустив 33 дні.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти ІсландіїЗустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.

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