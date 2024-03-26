Український воротар Реала Андрій Лунін згідно з контрактом заробляє два мільйони євро на рік до сплати податків, що дорівнює одному млн "чистими".

Про це повідомляє Sport.es.

Це одна із найнижчих зарплат в "королівському клубі". З огляду на це та не гарантоване місце у стартовому складі Лунін дійсно може залишити Реал.

Воротар провів у цьому сезоні за мадридців 23 матчі, у яких пропустив 19 голів та десять разів зберіг ворота недоторканими.