Джерело - sport.es.
Український воротар Реала Андрій Лунін згідно з контрактом заробляє два мільйони євро на рік до сплати податків, що дорівнює одному млн "чистими".
Про це повідомляє Sport.es.
Це одна із найнижчих зарплат в "королівському клубі". З огляду на це та не гарантоване місце у стартовому складі Лунін дійсно може залишити Реал.
Воротар провів у цьому сезоні за мадридців 23 матчі, у яких пропустив 19 голів та десять разів зберіг ворота недоторканими.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Карло Анчелотті та керівництво клубу вважають, що український воротар має величезний потенціал та можливості для розвитку. Саме через це "галактікос" наполягатимуть на продовженні контракту з Андрієм, який спливає влітку 2025 року.
Напередодні збірна України з Луніним переграла Боснію і Герцеговину в півфіналу відбору на Євро-2024.
26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграють з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на чемпіонат Європи в Німеччині.